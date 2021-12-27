«Этот день в истории». Что произошло 27 декабря, праздники, факты, люди

Сегодня отмечается Международный день противоэпидемической готовности. В ноябре 2020 года эту дату установили в качестве памятной по инициативе Генассамблеи ООН. 27 декабря традиционно проводятся мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам профилактики эпидемических заболеваний.

Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники МЧС. Ровно 31 год назад был образован Российский корпус спасателей. Необходимость его учреждения была обусловлена постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций. За годы работы МЧС были спасены 1,5 миллиона жизней, потушены миллионы пожаров и доставлено 500 000 тонн гуманитарных грузов.

В 1932 году «в целях лучшего учета населения» в СССР была введена единая паспортная система. Горожан старше 16 лет обязали получить документы, удостоверяющие личность. Однако сельское население паспортами тогда не обеспечивалось. Распоряжение о включении их в общую систему появилось лишь в 1974 году. Процесс затянулся, и жители некоторых отдаленных деревень получили свои первые паспорта незадолго до перестройки.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».