Борющиеся с коронавирусом медики продолжат получать допвыплаты в 2022 году

Москва, 27 декабря. Медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусом, продолжат получать дополнительные выплаты. Об этом сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин распорядился продлить меры поддержки для врачей, работающих с больными COVID-19.
«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций», — говорится в списке поручений главы государства.
Список был создан по итогам совещания с членами правительства.