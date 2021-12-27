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Борющиеся с коронавирусом медики продолжат получать допвыплаты в 2022 году

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 09:59
Экономика
Борющиеся с коронавирусом медики продолжат получать допвыплаты в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусом, продолжат получать дополнительные выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин распорядился продлить меры поддержки для врачей, работающих с больными COVID-19.

«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций», — говорится в списке поручений главы государства.

Список был создан по итогам совещания с членами правительства.

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путин президент медицинские работники коронавирус COVID-19 дополнительные выплаты
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