Таблоид The Mail on Sunday признал вину в споре с Меган Маркл

Лондон, 27 декабря. Британский таблоид The Mail on Sunday опубликовал заявление, в котором сообщил о проигрыше в судебном споре с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Баталии с представителем королевской семьи длились два года.

На страницах издания появились отрывки переписки Меган Маркл с ее отцом Томасом. Бывшая актриса подала иск к таблоиду. Начались судебные разбирательства, пишет Daily Mail.

Суд признал вину The Mail on Sunday. Однако издательство подало апелляцию. Но другого решения по этому делу таблоиду добиться не удалось. В этом деле была поставлена точка. Издательский дом выплатит Меган Маркл судебные издержки в размере более 1,5 миллионов фунтов стерлингов, сообщила Teleprogramma.pro.

Меган Маркл намерена запустить собственное шоу. Она планирует обсуждать с гостями интересующие ее темы в непринужденной манере.