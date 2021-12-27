Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:56
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Таблоид The Mail on Sunday признал вину в споре с Меган Маркл

Общество
Таблоид The Mail on Sunday признал вину в споре с Меган Маркл
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office

Лондон, 27 декабря. Британский таблоид The Mail on Sunday опубликовал заявление, в котором сообщил о проигрыше в судебном споре с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Баталии с представителем королевской семьи длились два года.

На страницах издания появились отрывки переписки Меган Маркл с ее отцом Томасом. Бывшая актриса подала иск к таблоиду. Начались судебные разбирательства, пишет Daily Mail.

Суд признал вину The Mail on Sunday. Однако издательство подало апелляцию. Но другого решения по этому делу таблоиду добиться не удалось. В этом деле была поставлена точка. Издательский дом выплатит Меган Маркл судебные издержки в размере более 1,5 миллионов фунтов стерлингов, сообщила Teleprogramma.pro.

Меган Маркл намерена запустить собственное шоу. Она планирует обсуждать с гостями интересующие ее темы в непринужденной манере.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Таблоид The Mail on Sunday признал вину в споре с Меган Маркл
суд таблоид меган маркл
Комментировать