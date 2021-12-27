Гагарина переехала с детьми в новый дом, который строился три года

Москва, 27 декабря. Победительница «Фабрики звезд — 2» Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью. Певица сообщила, что наконец состоялся ее долгожданный переезд в загородный дом.

Артистка похвасталась сменой места жительства на своей странице в Instagram. Гагарина перебралась в роскошный особняк вместе с детьми — сыном Андреем и дочерью Мией.

«Мы переехали!!! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата!» — поделилась радостью исполнительница.

По словам знаменитости, ей предстояло провести операцию «уговаривания» для дочери, которая, видимо, не очень хотела спать одна в новой комнате. Певица выразила надежду, что ей удастся быстро договориться с девочкой, ведь звезда поп-сцены приобрела для ребенка кровать принцессы. Поклонники артистки поздравили ее с новосельем, пишет Teleprogramma.pro.

Новый дом Гагариной находится в закрытом коттеджном поселке, который располагается на 29-м километре по Новорижскому шоссе. Певица рассказывала, что ее загородный особняк строился три года. За это время исполнительница хита «Спектакль окончен», по ее словам, начала разбираться в вопросах строительства и выборе некоторых материалов.