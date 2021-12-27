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Мордовская прокуратура арестовала имущество трех предприятий
Происшествия
Мордовская прокуратура арестовала имущество трех предприятий
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Саранск, 27 декабря. Прокуратура Пролетарского района Саранска по инициативе налоговой инспекции наложила арест на имущество трех мордовских компаний.

Как пояснили в региональной прокуратуре, за то, что предприятие «Спецавтохозяйство Саранское» задолжало по обязательным платежам в бюджет более 6,9 млн рублей, на ее имущество наложен арест, сообщают «Известия Мордовии». Аналогичное решение принято в отношении активов двух сельскохозяйственных предприятий в Большеберезниковском районе: имущество «Искры» арестовано на сумму 867,3 тыс. рублей, а «Колоса» — на сумму 285,2 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщал о снятии по решению Хамовнического суда Москвы ареста с имущества покойного актера Алексея Баталова. Судебное разбирательство было связано с действиями актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга юриста Михаила Цивина. Наследство артиста по праву принадлежит его вдове Гитане Леонтенко и дочери Марии Баталовой.

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мордовия саранск Спецавтохозяйство Саранское
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