Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:56
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 09:50
Шоу-бизнес
Актер Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой
Global Look Press  /  Gennadii Usoev/Russian Look

Москва, 27 декабря. Актер Вениамин Смехов вспомнил о конфликте певицы Аллы Пугачевой и поэта Булата Окуджавы. По словам артиста, Примадонна заявляла, что знаменитый бард ее ненавидит.

Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Он рассказал, как перед своим 60-летием поэт уехал в Калужскую область, а сын и жена композитора Ольга решили снять о нем кино к юбилею. По словам актера, они собирались привезти телевизор в гостиницу к барду, чтобы показать кино.

«Жена Булата попросила меня позвонить Алле Пугачевой, чтобы она тоже выступила в этом фильме — сказала несколько теплых слов о нем», — вспомнил артист.

Смехов набрал номер Примадонны, она сняла трубку и начала нецензурно браниться. Затем певица все же успокоилась и уточнила у актера, что случилось. Он в ответ рассказал ей о фильме к юбилею поэта.

«Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне», — поделился Смехов.

Актер Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой
ТАСС / Микляев Сергей

Тогда он передал трубку жене Окуджавы. Поговорив с ней, Примадонна согласилась сняться в кино. Специально для фильма она произнесла речь и исполнила песню про осень.

Когда ленту в итоге привезли поэту и показали, он всеми восторгался, пока не увидел Пугачеву. Сначала бард замолчал, а потом спросил жену, как удалось уговорить певицу на участие в съемках, пишет Teleprogramma.pro.

«Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву?»» — подытожил Смехов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, за что ему должна быть благодарна Пугачева. Он убежден, что приложил руку к популярности Примадонны.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой
пугачева окуджава смехов
Комментировать