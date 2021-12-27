Актер Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой

Москва, 27 декабря. Актер Вениамин Смехов вспомнил о конфликте певицы Аллы Пугачевой и поэта Булата Окуджавы. По словам артиста, Примадонна заявляла, что знаменитый бард ее ненавидит.

Смехов объяснил суть конфликта между Пугачевой и Окуджавой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Он рассказал, как перед своим 60-летием поэт уехал в Калужскую область, а сын и жена композитора Ольга решили снять о нем кино к юбилею. По словам актера, они собирались привезти телевизор в гостиницу к барду, чтобы показать кино.

«Жена Булата попросила меня позвонить Алле Пугачевой, чтобы она тоже выступила в этом фильме — сказала несколько теплых слов о нем», — вспомнил артист.

Смехов набрал номер Примадонны, она сняла трубку и начала нецензурно браниться. Затем певица все же успокоилась и уточнила у актера, что случилось. Он в ответ рассказал ей о фильме к юбилею поэта.

«Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне», — поделился Смехов.

ТАСС / Микляев Сергей

Тогда он передал трубку жене Окуджавы. Поговорив с ней, Примадонна согласилась сняться в кино. Специально для фильма она произнесла речь и исполнила песню про осень.

Когда ленту в итоге привезли поэту и показали, он всеми восторгался, пока не увидел Пугачеву. Сначала бард замолчал, а потом спросил жену, как удалось уговорить певицу на участие в съемках, пишет Teleprogramma.pro.

«Фильм закончился, а он говорит: «А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву?»» — подытожил Смехов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, за что ему должна быть благодарна Пугачева. Он убежден, что приложил руку к популярности Примадонны.