Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:56
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Армия
Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил тех, кто стоял у истоков создания МЧС РФ, а также нынешних сотрудников спасательного ведомства. Он поздравил их с профессиональным праздником.

Корпус спасателей, известный сейчас как МЧС, был сформирован в Советском Союзе 27 декабря 1990 года. Глава российского военного ведомства отметил, что спасатели помогли миллионам граждан, ликвидировали тысячи чрезвычайных ситуаций и реализовали сотни гуманитарных операций. По его словам, именно эта статистика и отражает важнейший результат рискованной и сложной службы сотрудников МЧС.

«Быть спасателем — это призвание и формула жизни», — подчеркнул Шойгу.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС. Он поблагодарил их за нелегкую и опасную работу на благо граждан РФ, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
мчс шойгу вс рф праздник день спасателя
Комментировать