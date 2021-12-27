Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Москва, 27 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил тех, кто стоял у истоков создания МЧС РФ, а также нынешних сотрудников спасательного ведомства. Он поздравил их с профессиональным праздником.

Корпус спасателей, известный сейчас как МЧС, был сформирован в Советском Союзе 27 декабря 1990 года. Глава российского военного ведомства отметил, что спасатели помогли миллионам граждан, ликвидировали тысячи чрезвычайных ситуаций и реализовали сотни гуманитарных операций. По его словам, именно эта статистика и отражает важнейший результат рискованной и сложной службы сотрудников МЧС.

«Быть спасателем — это призвание и формула жизни», — подчеркнул Шойгу.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС. Он поблагодарил их за нелегкую и опасную работу на благо граждан РФ, передает телеканал «360».