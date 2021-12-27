Ростуризм предложил финансово защитить туристов от краха туроператоров

Москва, 27 декабря. Ростуризм предложил обеспечить получение компенсации туристами в случае разорения и закрытия турфирм. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что с банкротством компаний сталкивалось около 1% их клиентов, поэтому вопрос назрел.

Догузова планирует уже в этом году вынести на обсуждение законопроект о реформировании финансовых гарантий потребителям. Согласно новым правилам, в случае банкротства туроператора его клиентам должен быть гарантирован не только вывоз из другой страны на родину, но и получение компенсации, равной стоимости бюджетного тура.

«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тыс. руб. на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — цитирует ее РБК.

Планируется создать фонд коллективной ответственности, в который туроператоры будут перечислять взносы за каждого туриста — примерно по 250 рублей за всю поездку. Для гарантий получения по 40 тыс. рублей туристами в случае краха туроператоров в фонде должно быть не менее 5 млрд рублей. Если банкротство турфирмы произойдет до накопления нужной суммы в фонде, государство может предоставить средства в счет дальнейших выплат.

Закон, защищающий права туристов, в последний раз менялся в 2014 году после массовой приостановки деятельности крупных турфирм. Были созданы два фонда — персональной ответственности туроператора и «Турпомощь», средства которого теперь используются при необходимости вывоза граждан из-за границы. Вопрос с компенсацией потерянных средств в случае краха туроператора до сих пор не решен. Даже крупные компании выплачивают около 5% от стоимости тура, но адекватной компенсацией это назвать нельзя.

Туристический маршрут с любимыми местами для отдыха президента России Владимира Путина в скором времени появится в стране, сообщили ранее в Ростуризме.