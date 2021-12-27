Спасатели вызволили из снежного плена заблудившегося снегоходчика на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 27 декабря. Заплутавший в метели снегоходчик чудом выжил на Камчатке. Ему пришлось ночевать в горах. Спасатели нашли его на следующий день.

Инцидент произошел в районе Авачинского вулкана. Сотрудники МЧС получили сообщение, что туристы отправились в сторону Петропавловска и потеряли снегоходчика. Они рассказали, что шестеро двигались пешим ходом, а пропавший вез вещи на снегоходе. Внезапно погода ухудшилась, и мужчины стали возвращаться назад, но обнаружили, что снегоходчика не хватает. На туристической базе его тоже не оказалось.

Найти туриста удалось лишь на следующее утро. Выяснилось, что он оставил застрявшую в снегу технику и отправился на туристическую базу, но сбился с пути. Он провел всю ночь на морозе, но выжил благодаря специальной экипировке, защищающей от ветра и влаги.

Спасатели в Балашихе помогли мужчине, провалившемуся под лед на реке Пехорке, сообщало РИАМО. Местный житель решил сократить путь и попал в беду.