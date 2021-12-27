Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:56
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шойгу: международные спасательные центры могли бы помочь при ЧС в разных регионах мира

Армия
Шойгу: международные спасательные центры могли бы помочь при ЧС в разных регионах мира
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 27 декабря. Появление международных центров могли бы помочь спасателям реагировать на ЧС по всему миру. Однако санкции Запада делают их создание невозможным, о чем заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выдвинул инициативу по созданию международных координационных спасательных центров. В беседе с изданием «Аргументы и факты» министр отметил, что тушение лесных пожаров в разных регионах стало бы проще с появлением подобного ведомства, однако его созданию препятствуют санкции.

«И такой подход можно было реализовать везде, если бы не было разного рода барьеров в виде санкций, бюрократизма. Если бы у всех было желание жить в согласии и помогать друг другу», — рассказал Шойгу.

Сотрудников МЧС поздравил с профессиональным праздником президент России Владимир Путин. Глава государства записал видеообращение для спасателей и поблагодарил их за проявленный профессионализм и героизм.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин оценил предложение Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири. Об этом сообщает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу: международные спасательные центры могли бы помочь при ЧС в разных регионах мира
мчс шойгу лесные пожары
Комментировать