Шойгу: международные спасательные центры могли бы помочь при ЧС в разных регионах мира

Москва, 27 декабря. Появление международных центров могли бы помочь спасателям реагировать на ЧС по всему миру. Однако санкции Запада делают их создание невозможным, о чем заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выдвинул инициативу по созданию международных координационных спасательных центров. В беседе с изданием «Аргументы и факты» министр отметил, что тушение лесных пожаров в разных регионах стало бы проще с появлением подобного ведомства, однако его созданию препятствуют санкции.

«И такой подход можно было реализовать везде, если бы не было разного рода барьеров в виде санкций, бюрократизма. Если бы у всех было желание жить в согласии и помогать друг другу», — рассказал Шойгу.

Сотрудников МЧС поздравил с профессиональным праздником президент России Владимир Путин. Глава государства записал видеообращение для спасателей и поблагодарил их за проявленный профессионализм и героизм.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин оценил предложение Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири. Об этом сообщает телеканал «360».