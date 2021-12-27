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Генерал Салюков: роботы «Уран-9» и «Кунгас» успешно применялись на учениях «Запад — 2021»

Армия
Генерал Салюков: роботы «Уран-9» и «Кунгас» успешно применялись на учениях «Запад — 2021»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 декабря. Российские боевые роботы «Кунгас» и «Уран-9» получили высокую оценку во время своего использования на стратегических учениях «Запад – 2021». Об этом заявил главком Сухопутных войск ВС РФ Олег Салюков.

В настоящее время для ВС РФ создаются роботизированные платформы нового поколения по программам «Штурм» и «Соратник», рассказал генерал Олег Салюков в интервью изданию «Красная звезда».

«В интересах Сухопутных войск разработаны боевые робототехнические комплексы "Уран-9" и "Кунгас". Они прошли государственные испытания и в этом году были применены совместных стратегических учений "Запад — 2021"», — отметил Салюков.

Ранее стало известно об оснащении российской армии «умными» роботами-мишенями в целях усиления боевой подготовки подразделений Сухопутных войск.

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