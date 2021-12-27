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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя

Политика
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 декабря. Российские спасатели всегда будут чтить, свято оберегать и соблюдать традиции самоотверженного и преданного служения своему народу, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником.

Глава государства обратил внимание, что по уровню профессионализма, четкости отработки задач и накопленному опыту российские спасатели являются одними из лучших во всем мире.

«И прежде всего хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей», — сказал президент в видеопоздравлении.

В завершении российский лидер еще раз поздравил сотрудников ведомства с Днем спасателя, а также пожелал успехов в благородной и востребованной службе.

Владимир Путин ранее поздравил российских юристов с профессиональным праздником. По его словам, юристы выполняют сложную и важную работу.

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путин мчс день спасателя
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