Кремль приступил к подготовке президентских выборов 2024 года

Москва, 27 декабря. Кремль начал готовиться к проведению выборов президента в 2024 году. Предварительные обсуждения избирательного процесса начались еще летом, сообщили РБК осведомленные источники.

Во время дискуссии речь зашла о том, что к выборам главы государства следует начинать подготовку заранее, а не за год.

В рамках совещаний обсуждался вопрос о возможной кампании действующего президента России Владимира Путина.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — сказал один из информаторов.

Сам Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента. Однако, в соответствии с новой Конституцией РФ, он имеет право избираться на новый срок.