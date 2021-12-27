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Кремль приступил к подготовке президентских выборов 2024 года

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 09:30
Политика
Кремль приступил к подготовке президентских выборов 2024 года
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Кремль начал готовиться к проведению выборов президента в 2024 году. Предварительные обсуждения избирательного процесса начались еще летом, сообщили РБК осведомленные источники.

Во время дискуссии речь зашла о том, что к выборам главы государства следует начинать подготовку заранее, а не за год.

В рамках совещаний обсуждался вопрос о возможной кампании действующего президента России Владимира Путина.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — сказал один из информаторов.

Сам Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента. Однако, в соответствии с новой Конституцией РФ, он имеет право избираться на новый срок.

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Все новости / Политика / Кремль приступил к подготовке президентских выборов 2024 года
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