Загитова выступила с показательным номером на ЧР под песню Манижи

Москва, 27 декабря. Фигуристка Алина Загитова представила показательный номер в заключительный день чемпионата России в Петербурге. Она танцевала под композицию певицы Манижи «Я».

В этом году спортсменка отказалась от участия в соревнованиях. Она сосредоточилась на ледовых шоу и проекте Первого канала «Ледниковый период». Несмотря на это, она исполнила показательный номер на чемпионате России. В прокате она сделала только одинарные лутц и флип.

Поклонники с восторгом встретили номер Загитовой. Они отметили, что 19-летняя фигуристка была на высоте.

«На одном дыхании посмотрели выступление. Хотя, конечно, сложных прыжков не было»; «Какая-то новая и очень повзрослевшая Алина»; «Я в восторге от номера. Он получился очень необычным», — приводит Teleprogramma.pro слова интернет-пользователей.

Алина Загитова регулярно получает похвалу в свой адрес. Ее хвалят в том числе и на Западе. Американский журналист Том Киркланд, работающий на телеканалах CNN и Fox, высоко оценил талант спортсменки.