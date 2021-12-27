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Загитова выступила с показательным номером на ЧР под песню Манижи

Спорт
Загитова выступила с показательным номером на ЧР под песню Манижи
vk.com  /  Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]

Москва, 27 декабря. Фигуристка Алина Загитова представила показательный номер в заключительный день чемпионата России в Петербурге. Она танцевала под композицию певицы Манижи «Я».

В этом году спортсменка отказалась от участия в соревнованиях. Она сосредоточилась на ледовых шоу и проекте Первого канала «Ледниковый период». Несмотря на это, она исполнила показательный номер на чемпионате России. В прокате она сделала только одинарные лутц и флип.

Поклонники с восторгом встретили номер Загитовой. Они отметили, что 19-летняя фигуристка была на высоте.

«На одном дыхании посмотрели выступление. Хотя, конечно, сложных прыжков не было»;

«Какая-то новая и очень повзрослевшая Алина»;

«Я в восторге от номера. Он получился очень необычным», — приводит Teleprogramma.pro слова интернет-пользователей.

Алина Загитова регулярно получает похвалу в свой адрес. Ее хвалят в том числе и на Западе. Американский журналист Том Киркланд, работающий на телеканалах CNN и Fox, высоко оценил талант спортсменки.

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