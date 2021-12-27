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Экс-директор аэропорта Якутска отдаст свои взятки в федеральный бюджет
Общество
Экс-директор аэропорта Якутска отдаст свои взятки в федеральный бюджет
pixabay.com  / 

Владивосток, 27 декабря. По решению Якутского городского суда бывший директор местного аэропорта перечислит в бюджет России почти 4 млн рублей, «заработанные» на взятках.

Якутский городской суд по иску местной транспортной прокуратуры обязал экс-директора аэропорта отдать 3,6 миллиона рублей, присвоенных за два года, в федеральный бюджет. Как пояснили в прокуратуре, мужчина с 2016 по 2018 год заключал сделки с определенными лицами и получал от них за это взятки, сообщает AmurInfo. В Якутском суде эти сделки были признаны недействительными, а полученная незаконная прибыль теперь пополнит федеральный бюджет.

Ранее ФАН сообщал, что Ковылкинский суд в Мордовии оштрафовал местную жительницу на 30 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому за незаконную прописку в своей квартире трех таджиков и одного узбека.

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