Курс доллара не изменился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 27 декабря. Курс доллара остался на уровне предыдущих значений в начале торговой сессии понедельника на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость американской валюты не изменилась на открытии торгов Московской биржи и составляет 73,65 рубля. Курс евро подрос на 1,5 копейки относительно показателя закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 83,28 рубля.

Официальные курсы валют, установленные на понедельник, 27 декабря: доллар — 73,19 рубля, евро — 82,93 рубля.

Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов отметил, что в 2022 году можно ожидать улучшение торгового баланса США. Укреплению доллара будут способствовать высокие темпы роста экономики страны, а также ожидания цикла ужесточения монетарной политики ФРС.