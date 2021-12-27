Двух пенсионеров спасли из задымленного частного дома в Хакасии

Абакан, 27 декабря. Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Хакасии. Помощь спасателей потребовалась двум пожилым людям. Об этом сообщают в МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Станишевских в Абакане. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. К этому моменту огонь распространился на площади один квадратный метр — горели вещи. Из сильно задымленного помещения пожарные вынесли 86-летнюю женщину и 62-летнего мужчину. Их передали в руки медицинских работников.

Дознаватели осмотрели квартиру. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

В Кузбассе сотрудники Росгвардии спасли детей, игравших на тонком льду, информирует «Газета Кемерова». Героев наградили благодарственными письмами.