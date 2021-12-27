Пьяный сельчанин на Камчатке попал под статью за порванную форму участкового

Петропавловск-Камчатский, 27 декабря. Камчатские следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 318 УК РФ, в отношении 25-летнего жителя поселка Палана. Последний в состоянии опьянения порвал куртку полицейскому при исполнении.

Страж порядка приехал по вызову о происшествии, когда произошел инцидент. Прибытие участкового разозлило подозреваемого, который был нетрезв. Он схватил сотрудника полиции за руку и за плечо и порвал форменное обмундирование.

«Органом следствия проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также решения вопроса о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности», — сообщили изданию ИА «Кам 24» в краевом следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Расследование продолжается.

Тем временем на Камчатке два подростка попались на автоугоне и краже шин. Перед законом предстанут 16-летний и 17-летний юноши.