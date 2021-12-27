Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 09:21
09:20
Общество
Как Центробанк России сможет контролировать все переводы, обсудят в «Патриоте»
09:20
Общество
Как порадовать детей на Новый год в онкобольницах, расскажут волонтеры движения «Энергия жизни»
09:18
Экономика
Курс доллара не изменился на старте торгов Мосбиржи
09:13
Общество
Двух пенсионеров спасли из задымленного частного дома в Хакасии
09:13
Общество
Бригада скорой спасла брошенного на морозе ребенка без теплой одежды в Амурске
09:08
Происшествия
Пьяный сельчанин на Камчатке попал под статью за порванную форму участкового
09:08
Весь мир
Как срыв выборов объединил Ливию против вмешательства Запада
09:02
Общество
Петербургские водители традиционно начали утро в многокилометровых пробках
09:00
Общество
«Трубное дело»: почему план Смольного по ремонту теплосетей выглядит неправдоподобным
08:59
Происшествия
Истязавшие детей воспитатели и экс-директор детсада в Барнауле получили условные сроки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Истязавшие детей воспитатели и экс-директор детсада в Барнауле получили условные сроки

Происшествия
Истязавшие детей воспитатели и экс-директор детсада в Барнауле получили условные сроки
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Барнаул, 27 декабря. Барнаульский суд назначил условную меру наказания бывшему директору частного детского сада «Хеппи беби» и четырем воспитателям, которых признали виновными в истязаниях 14 детей. Такую информацию привели в региональном СУ СК России.

Прокуроры отметили, что сотрудники детсада избивали детей руками и различными предметами. О преступлениях стало известно после того, как один из родителей ребят пришел частный детский сад во внеурочное время и стал свидетелем насилия над своим чадом. В дальнейшем на камерах видеонаблюдения удалось установить еще десятки эпизодов преступлений.

«С июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада», — следует из сообщения регионального следственного управления.

Никто из обвиняемых вину не признал. Четырех воспитателей осудили на условные сроки от трех до пяти лет, а экс-директор и заведующая «Хеппи беби» Елена Воротникова получила четыре года условно.

Тем временем жителя Амурской области судили за убийство собаки. Суд приговорил живодера к 200 часам общественных работ.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Истязавшие детей воспитатели и экс-директор детсада в Барнауле получили условные сроки
дети уголовное дело алтай издевательства
Комментировать