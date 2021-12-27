Истязавшие детей воспитатели и экс-директор детсада в Барнауле получили условные сроки

Барнаул, 27 декабря. Барнаульский суд назначил условную меру наказания бывшему директору частного детского сада «Хеппи беби» и четырем воспитателям, которых признали виновными в истязаниях 14 детей. Такую информацию привели в региональном СУ СК России.

Прокуроры отметили, что сотрудники детсада избивали детей руками и различными предметами. О преступлениях стало известно после того, как один из родителей ребят пришел частный детский сад во внеурочное время и стал свидетелем насилия над своим чадом. В дальнейшем на камерах видеонаблюдения удалось установить еще десятки эпизодов преступлений.

«С июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада», — следует из сообщения регионального следственного управления.

Никто из обвиняемых вину не признал. Четырех воспитателей осудили на условные сроки от трех до пяти лет, а экс-директор и заведующая «Хеппи беби» Елена Воротникова получила четыре года условно.

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