Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле

Квебек, 27 декабря. Известный канадский режиссер, писатель и продюсер, работавший над фильмами «Далласский клуб покупателей» и «Разрушение» Жан-Марк Валле скончался на 59-м году жизни. Печальную весть сообщили в издании The Sun.

По сообщениям зарубежных журналистов, кинематографист ушел из жизни в своем доме за пределами Квебека. Причина скоропостижной смерти Валле неизвестна. Как отметили сотрудники прессы, все родные и близкие режиссера не могут осознать такую утрату.

Жан-Марк Валле был удостоен статуэтки «Эмми» и премии DGA за работу над сериалом «Большая маленькая ложь». Кинематографиста также номинировали на «Оскар» за режиссуру к «Далласскому клубу покупателей».

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