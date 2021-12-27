Маленькие дочери Виторгана трогательно поздравили отца с днем рождения

Москва, 27 декабря. Актер театра и кино Эммануил Виторган показал трогательное видеопоздравление от своих маленьких дочерей. Он поделился с поклонниками кадрами на своей странице в Instagram.

Народный артист России празднует день рождения 27 декабря. Ему исполнилось 82 года. По случаю праздника младшие дети кинозвезды двухлетняя Клара и трехлетняя Этель устроили для отца целый концерт. Взявшись за руки, девочки станцевали, а Этель спела для Виторгана песню.

«Дорогой папочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго, долго! Твои доченьки Этель и Клара», — подписал видео Эммануил Виторган.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлению. Они также восхитились творческим подарком юных наследниц.

«С днем рождения, уважаемый Эммануил Гедеонович! Здоровья на долгие годы. У вас замечательные доченьки»; «Дорогой наш очень талантливый Эммануил, с днем рождения! Здоровья вам, счастья и долгих-долгих лет жизни!» — пишут подписчики.

Актер театра и кино был женат три раза. В первом браке у него родилась дочь Ксения, во втором сын Максим. В третий раз артист женился на женщине по имени Ирина, которая младше его на 23 года. У супругов подрастают две дочери. Виторган души не чает в детях и часто рассказывает об их успехах.