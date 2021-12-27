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Росатом: корпус мощного ядерного «суперреактора» проходит контрольную сборку

Общество
Росатом: корпус мощного ядерного «суперреактора» проходит контрольную сборку
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 27 декабря. Корпус будущего самого мощного в мире ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР находится на контрольной сборке. Об этом заявил гендиректор машиностроительного дивизиона Росатома Андрей Никипелов.

Изготовлением корпуса мощного ядерного реактора занималось предприятие холдинга «Атомэнергомаш» завод «Атоммаш». По словам Никипелова, этот элемент является «штучным продуктом», которые строятся раз в 50 лет, пишет РИА Новости.

«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции — идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», — добавил эксперт Росатома.

Согласно плану, МБИР должен обеспечить атомную отрасль исследовательской инфраструктуры на 50 лет вперед. За счет уникальных технических характеристик реактор позволит проводить больше экспериментов.

Ранее ученые Росатома заявляли о способности адаптировать модель распространения коронавируса под новую мутацию «Омикрон». Для этих целей им потребуется всего несколько дней.

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