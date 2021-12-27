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Лолита не сдержала бранных слов во время ссоры с Соседовым на шоу «Суперстар! Возвращение»

Шоу-бизнес
Лолита не сдержала бранных слов во время ссоры с Соседовым на шоу «Суперстар! Возвращение»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 декабря. Певица Лолита Милявская, которая является ведущей программы «Суперстар! Возвращение», устроила перепалку с критиком Сергеем Соседовым. Последний раскритиковал участника шоу Виктора Салтыкова.

Острый на язык журналист прославился как самый придирчивый из всех членов жюри передачи на НТВ. В каждом выпуске он критикует звезд и рассказывает, как сделать номер лучше. Финальные выступления не стали исключением. В этот раз попало Салтыкову, который пел песню «Все нормально».

Соседов упрекнул артиста, что композиция Владимира Преснякова совершенно ему не подходит. По его мнению, Салтыков – артист другого уровня, и он «когда он спускается вдруг со своих высот в такую ерунду, простите уж меня, я считаю, это недостойно Вити!».

Милявская вступилась за 64-летнего артиста. Она попыталась объяснить Соседову, что не всегда нужно петь в три октавы, чтобы получить максимальные баллы. Когда Соседов упомянул о предновогодних песнях, артистка обматерила критика.

«Предновогодний вечер! Зачем мне Паваротти?! Объясни!» — заявила знаменитость.

Лолита Милявская имеет огромную армию фанатов. Среди почитателей ее творчества молодые артисты шоу-бизнеса, в том числе блогер Настя Ивлеева. По мнению звезды интернета, Милявская настоящая икона.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лолита не сдержала бранных слов во время ссоры с Соседовым на шоу «Суперстар! Возвращение»
соседов милявская Суперстар! Возвращение
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