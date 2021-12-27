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Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о своем новогоднем желании

Шоу-бизнес
Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о своем новогоднем желании
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 27 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна готовится к Новому году. Девушка уже задумалась о желании, которое загадает под бой курантов.

Анна Заворотнюк уже долгое время хранит молчание о здоровье матери, предпочитая не рассказывать личные моменты жизни. При этом девушка, несмотря на тяжелый недуг родительницы, сохраняет оптимизм. Она думает не только о своей семье, но и о мире. Поэтому Анна решила поделиться своим новогодним желанием с подписчиками в соцсети.

«Новый год уже совсем скоро, даже не верится, что так быстро пролетел 2021. Он, конечно, был очень тяжелым, надеюсь, что в новом году нас будет ждать только светлое будущее и мир наконец очистится от этой жуткой болезни!» — написала 25-летняя дочь актрисы в Instagram.

Интернет-пользователи в ответ на предложение Заворотнюк рассказать о своих желаниях честно признались, что хотят, чтобы страшная болезнь покинула звезду сериала «Моя прекрасная няня». Уже несколько лет знаменитость борется с онкологическим заболеванием.

Анастасия Заворотнюк пропала с экранов ТВ в 2019 году. Через некоторое время стало известно, что артистка тяжело больна. У нее диагностировали рак головного мозга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о своем новогоднем желании
новый год соцсети заворотнюк
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