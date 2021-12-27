Global Times: развал СССР побудил Китай искать совершенные пути социализма

Пекин, 27 декабря. Распад Советского Союза побудил власти Китая заняться поисками альтернативных, более совершенных путей реализации социализма. Об этом сообщает издание Global Times.

Китайцы соболезнуют россиянам, которые пережили ряд несчастий после развала СССР. Авторы издания подчеркивают, что социализм является наиболее эффективной общественно-экономической моделью.

«Население Китая испытывает неоднозначные чувства по поводу распада СССР, который произошел 30 лет назад. Крушение "красного гиганта" стало ценным уроком для КНР, которая продолжила развиваться, улучшая социализм с китайской спецификой», — пишут авторы.

Ранее аналитики китайского издания Global Times оценили позицию президента РФ Владимира Путина во время пресс-конференции как твердую и смелую. Авторы отметили, что многие жители КНР восхищаются российским лидером.