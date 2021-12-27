The Independent: через 30 лет в России появится отдельная прослойка людей-интеллигентов

Лондон, 27 декабря. Россия через три десятка лет будет представлять собой сильное государство, часть большого международного потребительского сообщества. Такой прогноз сделала Мэри Дежевски для британского журнала The Independent.

Предсказание, которое сделал автор, можно назвать достаточно радужным. По словам Дежевски, ряд районов российского Севера поддадутся европейской моде на оформление домов и даже городов. Со временем строения начнут напоминать север Канады или Исландии.

Однако основной прогноз касается населения страны. По мнению автора издания, в России появится отдельная прослойка людей, так называемых, интеллигентов. Им будет за 60 или даже за 70 лет. Граждане будут хорошо одеты и станут приверженцами здорового образа жизни.

«Еще 20 лет назад таких жителей России почти не было», — заявила Дежевски.

Кроме того, уже к 2050 году в России будет меньше людей, которые ведут аморальный образ жизни. По внешности их вряд ли можно будет отличить от европейцев. Однако российская идентичность при этом не ослабнет.

Прогнозы стали актуальными в конце года. Предсказания известных личностей расшифровывают специалисты, чтобы дать миру понять, что его ждет дальше. Так, недавно был раскрыт прогноз известной провидицы Ванги. Она обещала, что в феврале следующего года мир потрясет неожиданная война.