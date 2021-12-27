Женщина зарубила топором вернувшегося из тюрьмы сына в Прикамье

Крохово, 27 декабря. Правоохранительные органы расследуют убийство 39-летнего жителя Пермского края, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено утром 18 декабря в деревне Крохово. Об этом сообщили в местном отделении СК.

По версии следствия, мужчина освободился из колонии в феврале 2021-го года. Он вернулся в дом к матери и сестре, с которыми проживал все это время. При этом убитый часто выпивал и ссорился с родными. В ночь на 18 декабря после очередного скандала 60-летняя женщина вооружилась топором и нанесла своему сыну множественные удары по голове.

«Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении правоохранителей.

Недавно полицейские задержали жителя города Алатырь, который подозревается в убийстве своей супруге. По словам правоохранителей, мужчина нанес ей несколько ударов топором, после чего расчленил тело.