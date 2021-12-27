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Кабмин Японии воздержался от оценки возможного соглашения с Россией по поводу Курил

Политика
Кабмин Японии воздержался от оценки возможного соглашения с Россией по поводу Курил
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Токио, 27 декабря. Японское правительство отказалось комментировать возможное соглашение с Россией о передаче меньшей части южных Курил. Об этом сообщил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно.

Такое заявление политик сделал после сообщения о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своей каденции был готов заключить соглашение с Россией с условием передачи части Курильских островов. Экс-глава правительства указал, что он был согласен на меньшую часть гряды, чем претендует Япония.

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу», — заявил Мацуно.

Ранее в Токио прошла выставка, посвященная Курильским островам. В связи с этим министерство иностранных дел России вызвало посла Японии в стране, чтобы выразить решительный протест.

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япония курилы абэ
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