Кабмин Японии воздержался от оценки возможного соглашения с Россией по поводу Курил

Токио, 27 декабря. Японское правительство отказалось комментировать возможное соглашение с Россией о передаче меньшей части южных Курил. Об этом сообщил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно.

Такое заявление политик сделал после сообщения о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своей каденции был готов заключить соглашение с Россией с условием передачи части Курильских островов. Экс-глава правительства указал, что он был согласен на меньшую часть гряды, чем претендует Япония.

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу», — заявил Мацуно.

Ранее в Токио прошла выставка, посвященная Курильским островам. В связи с этим министерство иностранных дел России вызвало посла Японии в стране, чтобы выразить решительный протест.