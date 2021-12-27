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FP: проведенное Россией испытание противоспутникового оружия до сих пор будоражит США

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 08:01
Армия
FP: проведенное Россией испытание противоспутникового оружия до сих пор будоражит США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 декабря. Российские испытания противоспутниковой ракеты даже спустя месяц вызывают в США переполох. Этот факт оценил автор издания Foreign Policy Деганит Пайковски.

Противоспутниковое оружие было испытано 15 ноября этого года. Россия уничтожила один из недействующих спутников Земли на высоте около 480 километров над поверхностью планеты.

Благодаря испытаниям Москва показала, что ее оборонный потенциал достиг высокого уровня. Кроме того, мировые лидеры воочию увидели военную мощь России.

«Публично продемонстрировав действие такого оружия, Россия также гарантировала себе участие в любых международных процессах регулирования», — добавил автор материала.

Обладание космическими технологиями вот уже больше половины века является показателем статуса мирового лидера. По словам автора СМИ, если когда-то будут выработаны механизмы регулирования космического оружия, Россия намеревается оказаться в первых рядах. Именно это она продемонстрировала в ходе испытаний.

Проведенные ученые высоко оценили на территории России. По словам военных экспертов страны, Москва обязана иметь такое вооружение в своем арсенале для обеспечения национальной безопасности.

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