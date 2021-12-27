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Депутат Госдумы Матвейчев: критика США в адрес России обусловлена экономическим упадком

Политика
Депутат Госдумы Матвейчев: критика США в адрес России обусловлена экономическим упадком
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. Бесконечный шквал критики Соединенных Штатов в отношении России вызван экономическим упадком. Таким мнением поделился депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Внешние долговые обязательства Вашингтона продолжают стремительный рост, который сопровождается внутриполитическими кризисами. Именно эти факторы обуславливают шквал деструктивной критики США, который превышает времена Холодной войны, считает Матвейчев.

«Впервые в начале семидесятых годов произошла ситуация, когда внешнеторговое сальдо у США стало отрицательным. Это означает, грубо говоря, что Америка больше у мира забирает, чем миру дает. То есть страна (США. — Ред.) начала жить в долг. Благо, есть печатный станок. Печатаешь-печатаешь… Однако это все равно ведет к скрытой долларовой инфляции», — сказал Матвейчев.

Ранее президент России Владимир Путин, в ходе пресс-конференции заявил, что внешний госдолг страны уменьшился до минимальных показателей в мире. По словам российского лидера, долг составляет четыре процента ВВП.

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