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Лысая Наталья Рудова нарвалась на гнев поклонников из-за экстравагантного фото

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 07:47
Шоу-бизнес
Лысая Наталья Рудова нарвалась на гнев поклонников из-за экстравагантного фото
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 27 декабря. Актриса Наталья Рудова продемонстрировала неожиданный образ, изменившись до неузнаваемости. Она позировала для нового фото в одних джинсах и с лысой головой. Однако не все оценили старания актрисы по достоинству.

Она опубликовала снимок в Instagram и поинтересовалась у фолловеров: «Как вам такая Рудова?». Для нового фото звезда сериала «Универ» оголила грудь и расстегнула джинсы. Однако больше фанатов удивила прическа звезды, поскольку она позировала лысой.

«Вам не очень, верните свои волосы!» — написал один из пользователей.

«Даже испугалась, зачем вы так?» — ответил другой.

Лысая Наталья Рудова нарвалась на гнев поклонников из-за экстравагантного фото
Prt Scr instagram.com / @rudovanata

Позже Рудова попыталась объясниться, сообщив, что смена имиджа связана со съемками в картине «Все умрут, а я останусь». Однако некоторые фолловеры не просто выразили мнение в комментариях, но еще и обратились к администрации соцсети с просьбой скрыть неприемлемый контент, и снимок был удален. В связи с этим артистка резко высказалась в адрес хейтеров.

«Зачем такое удалять? Зачем люди жалуются на искусство? Кому из вас я помешала и испортила вечер?» — задалась вопросом селебрити.

Свое недовольство в адрес поклонников Рудова выразила в письменной форме, а также в устной, назвав их «завистливыми вонючками». Что касается снимка, то, по мнению актрисы, он является высоким искусством, эстетически наполненным и совсем не пошлым.

Несколько дней назад в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся показ киноленты «Свингеры» режиссера Андрейса Экиса. Наталья Рудова посетила мероприятие в необычном, мешковатом костюме.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лысая Наталья Рудова нарвалась на гнев поклонников из-за экстравагантного фото
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