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Мечта певицы Ольги Орловой о втором ребенке разбилась о суровую реальность

Шоу-бизнес
Мечта певицы Ольги Орловой о втором ребенке разбилась о суровую реальность
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 27 декабря. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Орлова не скрывает, что хотела иметь больше детей. Однако родить второго ребенка у артистки не получилось.

Поклонники экс-солистки группы «Блестящие» с грустью отмечают, что у Орловой всего один ребенок. Они поинтересовались у знаменитости, не думала ли она родить еще одного ребенка.

«Ольга, как жаль, что у такой женщины, как вы, всего один ребенок! Вы прекрасны!» — написал один из фанатов 44-летней Орловой.

«Мне тоже жаль. К сожалению, у меня не получалось…» — честно рассказала знаменитость в разговоре с подписчиками.

Несмотря на то, что звезда с пониманием относится к парам, которые решили прибегнуть к услугам суррогатного материнства, сама пойти на такой шаг не решилась. Артистка при этом неоднократно говорила, что суррогатные матери помогают женщинам почувствовать радость от жизни.

Ольга Орлова родила первенца в 2001 году. Отцом ребенка является бизнесмен Александр Карманов. Союз распался спустя несколько лет. Несмотря на разрыв отношений, бывшие супруги решили поддерживать дружеские контакты ради ребенка.

У артистки было несколько романов, но все они были неудачными. И только отношения с возлюбленным по имени Валерий завершились браком. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» долгое время скрывала это радостное событие, но в начале декабря рассказала о смене своего семейного положения.

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