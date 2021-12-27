Гутерреш призвал человечество готовиться к новым кризисам в системе здравоохранения

Женева, 27 декабря. Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Мировому сообществу следует готовиться к новым проблемам в системе здравоохранения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генассамблея ООН решила привлечь внимание мира к проблеме предотвращения эпидемий. В минувшем году была принята резолюция об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему», — написал Гутерреш в Twitter, приурочив пост к Международному дню противоэпидемической готовности.

Пока мир ведет борьбу с коронавирусом. И появление нового штамма «Омикрон» может вытеснить доминирующий дельта-вариант и привести к концу пандемии. Таким мнением поделился иммунолог Владислав Жемчугов.