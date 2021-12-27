Российский шоколатье Казарьян развеяла популярные легенды о сладостях

Москва, 27 декабря. Существует несколько утверждений о шоколаде и его пользе для здоровья человека. Но стоит ли им верить, рассказала эксперт Оксана Казарьян.

Казарьян является основательницей студии крафтового шоколада и может рассказать об этом кондитерском изделии многое. Например, любимая многими сладость не может вызвать аллергию. По ее словам, только наполнители способны провоцировать негативные реакции организма, пишет «Российская газета».

«Для приготовления шоколада необходимо какао-масло, а оно достаточно калорийно. Так что шоколад априори не может быть низкокалорийным продуктом. Если только он не искусственный, то есть приготовлен без какао», — заявила Казарьян.

Не стоит доверять высказыванию, что шоколад вызывает привыкание. В какао содержится теобромин, который поднимает настроение и улучшает мыслительные способности. Поэтому при плохом настроении человек «заедает» его сладостями. А вот домашних любимцев шоколадом баловать нельзя. Теобромин вызывает у них судороги, рвоту и даже приводит к смерти.

Британский врач Кристал Вайлли увидела пользу темного шоколада для здоровья. По ее словам, лакомство содержит в себе флавоноиды, расширяющие артерии. Благодаря этому свойству снижается уровень давления.