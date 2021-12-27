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Хуснуллин: строительство магистрали Москва — Казань подорожало на 200 млрд рублей

Экономика
Хуснуллин: строительство магистрали Москва — Казань подорожало на 200 млрд рублей
гибдд.рф  /  Пресс-служба УГИБДД по Новгородской области

Москва, 27 декабря. Строящаяся автомагистраль от Москвы до Казани обойдется примерно на 200 миллиардов рублей дороже, чем планировалось раньше. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Изначально объект оценивался в 623 миллиарда рублей, но он мог вырасти в цене после прохождения Главгосэкспертизы. На строительство первых трех участков магистрали выдано положительное заключение. Но из-за роста стоимости материалов придется выделять дополнительные средства.

«Один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд рублей. Еще около 46 млрд рублей — рост зарплат строителям», — рассказал Хуснуллин в интервью «Ведомостям».

Магистраль стала длиннее на 15 километров. Ее нужно соединять с трассой М7 «Волга» и продлить на Екатеринбург. Дополнительные расходы на строительство дороги направят из-за нахождения карстовых пород, отметил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил основную проблему в строительной сфере. Из-за роста цен на материалы существует риск сокращения уже запущенных программ. Больше всего стоимость увеличилась на металл и продукции металлозависимых производств.

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