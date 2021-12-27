Польский сенатор Либицкий: Варшава окажется в «сфере влияния Москвы» при исключении из ЕС

Варшава, 27 декабря. Перспектива выхода или исключения из Евросоюза грозит Польше «трагедией», в ходе которой страна может попасть в «российскую сферу влияния». Такое мнение выразил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий в интервью изданию Do Rzeczy.

Политик призвал государственные власти прибегнуть к любым методам, чтобы Варшава навсегда осталась в Европейском союзе. По словам Либицкого, в противном случае для страны уготован «катастрофический сценарий».

«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — заявил Ян Филипп Либицкий.

Как отметил сенатор, польским властям также необходимо как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты. По его словам, это поможет избежать плачевного развития событий.

На днях вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил, что страна может возвести стену на границе с Украиной для защиты от мигрантов. Политик призывал народ быть готовыми к годам «напряжения и агрессии».