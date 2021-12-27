Владимир Соловьев перечислил возможные причины начала новой мировой войны

, 27 декабря. Люди в будущем будут воевать за вещи, которые совсем недавно были общедоступными. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев в интервью изданию «Украина.ру».

Человечество сейчас находится в процессе глубинной трансформации, в этих условиях война за ресурсы может оказаться самой возможной. Россия, Китай и Индия, предположительно, вступят в новую холодную войну с условно называемым англо-саксонским миром.

«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идет после эпидемии? Голод. А после голода идет война. Все будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — заявил Соловьев.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее опроверг заявления о возможной третьей мировой войне. Он уверен, что Соединенные Штаты и Россия не допустят начала масштабных боевых действий. Дипломатическими усилиями они смогут вернуть мир во всем мире.