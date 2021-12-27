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Илья Прусикин одним словом рассказал о возможном расставании с Софьей Таюрской
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Илья Прусикин одним словом рассказал о возможном расставании с Софьей Таюрской

Шоу-бизнес
Илья Прусикин одним словом рассказал о возможном расставании с Софьей Таюрской
instagram.com  /  @iliyaprusikin

Москва, 27 декабря. Фронтмен популярной петербургской группы Little Big Илья Прусикин одним словом спровоцировал слухи об изменениях в личной жизни. Он опубликовал интригующий пост, который намекнул на разрыв с коллегой Софьей Таюрской.

Прусикин разместил в Stories на своей странице Instagram черное фото, на котором было написано одно слово — «Расставание». Это неожиданное признание всполошило поклонников исполнителей, которые переживают за отношения своих кумиров. В Сети начали появляться слухи, что таким образом певец оповестил фанатов о разрыве с Таюрской.

Илья Прусикин одним словом рассказал о возможном расставании с Софьей Таюрской
Pr Scr instagram.com / @iliyaprusikin

Отношения между музыкантами начались после развода Прусикина с Ириной Смелой, с которой певец длительное время жил в браке. Супруги воспитывали общего ребенка и со стороны казались счастливыми. Однако малыш не смог сплотить родителей, и они решили расстаться.

При этом Таюрская и Прусикин долго отрицали роман, несмотря на подозрения со стороны фанатов. Сама певица в первое время воспринимала своего коллегу только как друга. Серьезные отношения начались после легкомысленного секса.

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расставание Прусикин таюрская
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