Появились кадры с места убийства семьи с двумя детьми в Красноярском крае

Канск, 27 декабря. Зверское убийство целой семьи произошло в Красноярском крае. В квартире одного из домов правоохранители обнаружили тела четверых человек – мужчины, женщины и двух детей. В Сети появились кадры с места жестокой расправы.

Видео с места убийства опубликовано в паблике «ЧП Канск» во «ВКонтакте». На данный момент в квартире, где произошло чудовищное убийство, работают следователи и криминалисты. На телах убитых виднеются явные следы насильственной смерти – колото-резаные раны в разных областях тела, передал телеканал РЕН ТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Все обстоятельства и детали зверской расправы устанавливаются.