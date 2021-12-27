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Песков исключил возможность перезахоронения тела Ленина

Общество
Песков исключил возможность перезахоронения тела Ленина
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 27 декабря. Вариант выноса тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на данный момент не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Сети появились слухи, что в честь 100-летней годовщины захоронения советского вождя, которая состоится в 2024 году, его тело может быть перезахоронено. Однако Песков отверг такие предположения.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Никаких распоряжений касательно способа и места своего захоронения он не давал.

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, заявил, что основателем Украины является Владимир Ленин. Журналистка Юлия Витязева поддержала данное высказывание, связав нынешнюю ненависть украинцев к советскому наследию с чувством долга.

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