Энергетик Землянский: Европа больше России заинтересована в запуске «СП-2»

Москва, 27 декабря. Страны Европы больше заинтересованы в запуске трубопровода «Северный поток —2», чем Россия. Такое заявление сделал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Россия уже окупила строительство трубопровода, поэтому руководство страны может не переживать насчет задержки сертификации. Однако Европа находится в другом положении из-за дефицита газа и сложившегося на этом фоне кризиса, считает Землянский. Основной причиной нехватки топлива эксперт объясняет переходом к «зеленой» энергетике, передает «Экономика сегодня».

«России выгодно решить вопрос «Северного потока – 2», снять его с повестки – запустить газопровод, и все. «Северный поток – 2» окуплен за этот год – он может не работать и стоять дальше. Но проблема в том, что Европе не хватает ресурса. Европа понимает, что в ближайшее десятилетие у нее будет не «зеленый», а газовый переход», — сообщил Землянский.

Кризис затронул не только страны Европы, но и соседнюю Украину. Вопреки заявлениям правительства страны, Киев не способен обеспечить газоснабжение. Единственным путем решения ситуации глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает закупку топлива в России.