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Политолог Неменский описал возможности Комаровского на выборах в украинский парламент

Общество
Политолог Неменский описал возможности Комаровского на выборах в украинский парламент
instagram.com  /  @doctor_komarovskiy

Киев, 27 декабря. Врач и телеведущий Евгений Комаровский может повлиять на результат парламентских выборов на Украине. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Олег Неменский.

Комаровский вряд ли станет самостоятельным сильным кандидатом, однако превратить его в политическую фигуру вполне смогут. Подобные проекты недолговечны, но сейчас знаменитый доктор имеет довольно выгодную позицию. На Украине его знают и считаются с его мнением. Известный доктор может пойти по стопам Владимира Зеленского, который из комика «переквалифицировался» в президента.

«Несколько процентов голосов он способен принести. Очевидно, что он или из него решили сделать политическую фигуру. Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс», — сказал Неменский.

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов ранее заявил о возможном выдвижении Евгения Комаровского на пост президента Украины. Его отсутствие в Верховной раде сыграет доктору только на руку.

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выборы неменский комаровский
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