Атмосферное место для катания на коньках появилось в центре ямальского Пуровска

Пуровск, 27 декабря. Власти Пуровского района ЯНАО активно реализуют программу «Комфортная городская среда». Благодаря участию местных жителей в поселке появилось место отдыха для катания на коньках.

Местом для массового времяпрепровождения выступила спортивная площадка. В преддверии Нового года на хоккейном корте появился каток. В центре власти установили елку. По периметру территории разместили стильные арт-объекты, а задает праздничное настроение яркий шатер, пишет «Север-Пресс».

«Стараемся удивлять наших жителей и применяем нестандартный подход. Было несколько вариантов ледового городка, но мы стремились создать сказочную атмосферу. И у нас получилось. С удовольствием дети катаются на коньках под сводами яркого шатра. Играет музыка. Предусмотрена раздевалка», — отметил глава Пуровска Владимир Никитин.

Для любителей зимних видов спорта в городе открылся пункт проката лыж в парке «Прибрежный». Открытие теплого здания решили отпраздновать массовым забегом по снежной трассе. А каждого участника на финише ждал подарок.

Власти Ямала не только создают комфортную среду для жителей региона, но и помогают молодым семьям. Правительство ЯНАО намерено ввести дополнительные меры поддержки для тех граждан, которые нуждаются в решении жилищного вопроса.