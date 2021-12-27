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Депутат Рады Мураев решил навязать НАТО встречное требование к России

Политика
Депутат Рады Мураев решил навязать НАТО встречное требование к России
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 27 декабря. Североатлантический альянс должен потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он прокомментировал опубликованные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО. В материалах указано, что стороны должны гарантировать с обеих сторон безопасность в Европе, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказ от расширения НАТО на восток. Это касается и бывших советских республик.

Именно этот пункт задел украинское руководство. В ответ на это предложение Мураев выдвинул собственную инициативу и призвал Альянс им руководствоваться.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у (российского лидера Владимира. — Прим. ФАН) Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. ФАН.), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — предположил Мураев.

При этом он уверен, что Соединенные Штаты будут согласны на любые условия сотрудничества с Россией. Вашингтон пугает возможное сближение Москвы и Пекина.

США уже дали ответ на предложенные Россией гарантии безопасности. По данным Белого дома, у американского руководства остались «свои поводы для беспокойства».

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украина нато мураев
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