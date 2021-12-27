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Семью с двумя детьми зарезали под Красноярском

Происшествия
Семью с двумя детьми зарезали под Красноярском
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Канск, 27 декабря. Четыре человека — мужчина с женщиной и два несовершеннолетних ребенка найдены убитыми под Красноярском. На трупах обнаружены колото-резаные ранения, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По приезде на место жестокого убийства правоохранители обнаружили тела целой семьи. Колото-резаные раны зафиксированы у всех четырех человек в области различных частей тела.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

На днях в Красноярском крае мужчина зарезал помощника участкового из-за ревности к девушке. Предполагаемого убийцу удалось задержать.

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