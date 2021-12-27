Амурская тигрица Светлая в третий раз родила детенышей в ЕАО

Биробиджан, 27 декабря. Краснокнижная тигрица Светлая вместе с двумя детенышами попала в объектив фотоловушек. Об этом сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Как отмечает генеральный директор центра Сергей Арамилев, малышам примерно около 4-5 месяцев, пока определить их пол невозможно. Предполагается, что отцом тигрят является тигр Гром.

В 2020 году Гром выгнал тигра Бориса с участка, который прежде они делили. Кстати именно тигр Гром часто попадает на видео «разговаривающим» со своим потомством. Отмечается, что первый помет у Светлой появился в зимой 2016-2017, а о втором стало известно в конце 2019 года.

Ранее во владивостокском парке «Белый лев» красавица-тигрица Алекса родила тигрят. Ее спасли из передвижного зоопарка, когда она была совсем маленькой.