Житель Киева получил два удара ножом за попытку спасти девушку от избиения

Киев, 27 декабря. Святошинский районный суд Киева изберет меру пресечения для 29-летнего мужчины, который посреди улицы зарезал человека за попытку остановить избиение девушки.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. По версии следствия, погибший шел по улице Булгакова в Святошинском районе Киева и услышал женские крики. Он стал свидетелем избиения девушки и решил заступиться за нее. В ответ на это нападавший достал кухонный нож и нанес два удара незванному гостю. Ранения оказались смертельными.

Правоохранительные органы позже задержали обоих. У мужчины при обыске был обнаружен окровавленный нож. Девушка на данный момент проходит по делу как свидетель, однако в ходе следственных мероприятий ее статус может измениться.

Недавно в Красноярском крае мужчина зарезал полицейского. По данным полиции, причиной неадекватной реакции стала ссора из-за девушки.