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Житель Киева получил два удара ножом за попытку спасти девушку от избиения

Происшествия
Житель Киева получил два удара ножом за попытку спасти девушку от избиения
Невские Новости

Киев, 27 декабря. Святошинский районный суд Киева изберет меру пресечения для 29-летнего мужчины, который посреди улицы зарезал человека за попытку остановить избиение девушки.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. По версии следствия, погибший шел по улице Булгакова в Святошинском районе Киева и услышал женские крики. Он стал свидетелем избиения девушки и решил заступиться за нее. В ответ на это нападавший достал кухонный нож и нанес два удара незванному гостю. Ранения оказались смертельными.

Правоохранительные органы позже задержали обоих. У мужчины при обыске был обнаружен окровавленный нож. Девушка на данный момент проходит по делу как свидетель, однако в ходе следственных мероприятий ее статус может измениться.

Недавно в Красноярском крае мужчина зарезал полицейского. По данным полиции, причиной неадекватной реакции стала ссора из-за девушки.

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Киев нож смертельное ранение
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