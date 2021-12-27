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Шайба Мичкова на МЧМ претендует на звание «самого странного» гола по версии TSN

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 06:38
Спорт
Шайба Мичкова на МЧМ претендует на звание «самого странного» гола по версии TSN
vk.com  /  Хоккейный клуб «Локомотив»

Ред-Дир, 27 декабря. Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков забил в ворота шведов на молодежном чемпионате мира шайбу, которая вызвала много вопросов как у судей, так и у болельщиков.

Форвард прорвался к воротам соперника, но пробил в голкипера шведов. После этого россиянин упал и столкнулся с вратарем команды противника. В результате игрового эпизода шайба залетела в ворота. Судьям для определения легитимности взятия ворот пришлось прибегнуть к помощи системы видеоповторов.

В итоге гол был защитан, а уже спустя минуту Мичков оформил дубль. В Twitter-аккаунте телеканала TSN назвали шайбу 17-летнего нападающего «самым странным голом, который вы могли видеть».

Однако усилий Мичкова не хватило, чтобы добиться положительного результата в стартовом матче МЧМ против сборной Швеции. Итоговый счет встречи: 6:3 в пользу скандинавской команды.

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