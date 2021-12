Шайба Мичкова на МЧМ претендует на звание «самого странного» гола по версии TSN

Ред-Дир, 27 декабря. Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков забил в ворота шведов на молодежном чемпионате мира шайбу, которая вызвала много вопросов как у судей, так и у болельщиков.

Форвард прорвался к воротам соперника, но пробил в голкипера шведов. После этого россиянин упал и столкнулся с вратарем команды противника. В результате игрового эпизода шайба залетела в ворота. Судьям для определения легитимности взятия ворот пришлось прибегнуть к помощи системы видеоповторов.

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8