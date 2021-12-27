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Знаменитая провидица Ванга оставила для потомков список особых оберегов

Общество
Знаменитая провидица Ванга оставила для потомков список особых оберегов
пресс-служба первого канала

Москва, 27 декабря. Известная во всем мире болгарская провидица Ванга всегда призывала людей не заваливать свой дом ненужными или устаревшими вещами, так как они тянут за собой негатив прошлых лет. Однако у ясновидящей был особый список оберегов, которые, по ее словам, помогали сохранить здоровье.

Ванга пророчила человечеству большую угрозу задолго до начала пандемии коронавируса. Речь идет именно о захламленности жилья и употреблении химически опасных веществ, передает «Слово и дело».

«Вещи эти — они как мышеловки для удачи, ловят ее за хвост, от себя не отпускают. Только ты помни: они должны быть настоящие — камень так камень, дерево так дерево», — говорила Ванга.

Опираясь на собственные предсказания, старица при жизни составила список обязательных вещей, которые должны быть в каждом доме. Например, Ванга полагала, что яблоки — незаменимый продукт для восстановления функций пищеварительной системы и профилактики заболеваний ЖКТ.

Знаменитая провидица Ванга оставила для потомков список особых оберегов
pixabay.com /

Другой важный предмет — черный камень. Провидица верила, что молва, идущая с древних времен, о его мистических свойствах была не пустыми словами. Ванга говорила, что такой амулет можно купить в лавке драгоценностей и поставить его в самой светлой комнате дома. Так, камень поможет навсегда побороть бессонницу, считала ясновидящая. А вот, чтобы противостоять коварным поворотам судьбы, необходимо поставить дома валенки.

«Заведи ты себе пару валенок и ни о чем не тужи, судьба тебе в них гостинцев и положит», — увещевала старица.

Еще одной важной вещью, по мнению Ванги, является икона. Образ уберегает дом от злых духов, завистников и всяческих несчастий. Но, по словам провидицы, икона должна быть особенной — такой, что вызывает в сердце наибольший отклик и радость.

О силе болгарской ясновидящей слышали во всем мире. Но не все люди склонны слепо верить в слова Ванги. Таким скептиком оказалась и академик Наталья Бехтерева. До тех пор, пока женщина лично не пообщалась со старицей, она не верила в дар Ванги. Однако встреча навсегда изменила представление ученой о способностях провидицы.

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ванга ясновидящая обереги
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