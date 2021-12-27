Возгорание электрообогревателя в квартире привело к гибели четырех человек в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 27 декабря. Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Бурятии.

Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в здании тела четырех человек, личность которых пока устанавливается. По предварительной информации, накануне молодые люди распивали алкогольные напитки.

«Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли. Дым, распространявшийся из квартиры, заметили соседи, и вызвали пожарных», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали расследование трагедии. Специалисты назначили пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.

Недавно в одном из сел Башкирии при пожаре в частном доме были найдены тела двух мужчин 57 и 60 лет. Правоохранители инициировали доследственную проверку.